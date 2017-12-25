Развилка для Кремля: Навального не пустили на выборы

Оппозиционеру Алексею Навальному отказали в регистрации кандидатом в президенты РФ. Поводом для такого решения стала его судимость. В ответ глава Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) заявил, что намерен обжаловать в судебном порядке решение ЦИК.

Оппозиционер подчеркнул, что Центризбирком (ЦИК) занимается «юридическими кружевами» и призвал комиссию учесть «контекст ситуации» и решение Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) по его делу, передаёт РИА Новости.

Глава ЦИКа Элла Памфилова в свою очередь его обвинила в «оболванивании молодежи», Алексей Навальный объявил «забастовку избирателей».

В конфликт включилась и Ксения Собчак, которая заявила, что готова стать его доверенным лицом для участия в предстоящих президентских выборах.