Новокузнецк в стороне: В Кемерове начали внедрять модернизированную транспортную карту

С 26 декабря в Кемерове сразу 15 трамваев №10 маршрута перешли на модернизированную Единую транспортную карту.

Теперь пассажиры смогут расплатиться за проезд несколькими способами на выбор — старыми транспортными картами (до окончания на них денежных средств), транспортными картами нового поколения и бесконтактными банковскими картами, гаджетами («умными часами», смартфонами), поддерживающими технологию бесконтактной оплаты.

А через несколько дней новая система заработает в пригородных автобусах № 180, в автобусах 51 маршрута и в троллейбусах маршрута № 4, сообщает ВашГород.ру.

Напомним, в Новокузнецке уже не первый год пытаются внедрить транспортную карту. Некоторые частные перевозчики уже используют современное оборудование. Но муниципальный автотранспорт пока работает по старинке. Дату перехода на электронный проезд неоднократно переносили.

В последний раз мэр Сергей Кузнецов заявил, что транспортную карту начнут внедрять в городе вместе с Кемерово и областным Департаментом по транспорту и связям. Но пока Новокузнецк остался в стороне.