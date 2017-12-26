Деньги уже не помогут: Российской медицине нужна «армейская» реформа

Россияне недовольны качеством предоставления медицинских услуг. Многие эксперты сходятся во мнении, что необходимо уже сейчас проводить кардинальные реформы в отечественном здравоохранении, иначе вливание денег не принесёт никаких положительных результатов, передаёт Независимая газета.

Несмотря на такое плачевное состояние отечественной медицины, госрасходы на здравоохранение в России вдвое ниже, чем Европе или странах Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).

Специалисты Всемирного банка предупреждают правительство, что такое недофинансирование ставит под угрозу не только благополучие россиян, но и тормозит развитие экономики.

Эта отрасль нуждается в реформировании на протяжении двадцати лет, но российские чиновники так и не приступили к системной модернизации здравоохранения.

Нельзя сказать, что правительство вообще никак не реагирует на жалобы россиян. К примеру, министр здравоохранения Вероника Скворцова обещает превратить Минздрав в «информационно-аналитический хаб», который будет активно пропагандировать достижения отечественного здравоохранения.

Таким способом они попытаются сбить накал недовольства доступностью и условиями работы отечественной медицины.

Ранее мы рассказали об основных проблемах в здравоохранении Новокузнецка. Горожане жалуются на хамство, недоступность и нехватку специалистов. При этом многие проблемы имеют общероссийский характер.