В ожидании экономического роста: Правительство надеется на предновогодние чудеса

По итогам ноября ситуация в промышленности показала настоящий провал. Экономисты объясняют эту ситуацию сокращением нефтедобычи, но в Минэкономразвитии (МЭР) ожидают, что декабрь будет намного удачнее.

При этом независимые эксперты считают, что для оправдания прогноза правительства, Росстату «придется проявить чудеса калькуляции, чтобы оправдать правительственный прогноз».

Многие экономисты уверены, что даже если декабрь окажется лучше ноября, то общую негативную ситуации это не переломит.

Независимая газета пришла к выводу, что экспертное сообщество, полностью дезориентировано статистикой Росстата.

Ранее мы рассказали, что такой спад в развитии промышленности может привести к новому витку рецессии в экономике.