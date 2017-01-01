Надеяться и ждать: В мэрии Новокузнецка объяснили отсутствие города в списке ТОСЭР

В России создали 6 новых территорий опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР).

Они появятся в Тамбовской области, Ставропольском крае, Карелии, Татарстане. Речь идёт о городах Невинномыск, Котовск, Кондопога, Нижнекамск, Чистополь, Зеленодольск. Об этом сообщается на сайте правительства. Документы опубликованы в понедельник, 25 декабря.

Новокузнецка в этом списке нет. Как пояснили Novokuznetsk.su в пресс-службе администрации города, заявка Новокузнецка на присвоение статуса ТОСЭР находится на рассмотрении. Те города, которые получили новый статус, подавали заявку раньше, чем Новокузнецк. Решение по нашему городу должно быть принято в конце декабря 2017-го – начале января 2018 года.

Напомним, в ноябре глава Новокузнецка Сергей Кузнецов выступил в Госдуме, где отстаивал право города получить этот статус.