За моральный вред: Дебошир, избивший фельдшера в Новокузнецке, заплатит 100 тысяч

По решению Заводского суда Новокузнецка, дебошира, за избиение фельдшера, обязали выплатить 100 тыс. рублей моральной компенсации.

Напомним, инцидент произошёл этим летом. Бригада скорой помощи приехала на вызов. Когда женщина – фельдшер оказывала медпомощь мужчине (отравился спиртным) он вскочил и начал избивать медика.

Женщина получила тяжёлые травмы (сотрясение головного мозга и перелом ноги) и вынуждена была долго восстанавливаться.

В отношении дебошира возбудили уголовное дело. Его признали виновным и суд назначил наказание в виде 1,6 лет ограничения свободы. Но потерпевшая ещё потребовала возмещение морального вреда.

После этого инцидента губернатор Аман Тулеев обещал всем медикам выдать электрошокеры. Напомним, последнее время врачи стали часто жаловаться на пациентов, но и сами пациенты жалуются на хамство врачей.