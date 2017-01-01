Подарки к Новому году: СГК в Новокузнецке наградила лучших потребителей тепла

Сибирская генерирующая компания в Новокузнецке подвела итога конкурса «Добросовестный потребитель-2017» и наградила абонентов Кузнецкой ТЭЦ призами и ценными подарками.

В финал конкурса, который состоялся 25 декабря в Центре обслуживания клиентов СГК в Новокузнецке, вышли 40 новокузнечан. Финалисты были определены среди потребителей Кузнецкой ТЭЦ, не имеющих задолженности перед поставщиком тепловой энергии, с помощью компьютерной программы методом случайной выборки.

Перед началом розыгрыша трех главных призов к гостям обратился директор Новокузнецкого филиала Сибирской теплосбытовой компании (НФ СТК, входит в СГК) Александр Кондратов.

– Спасибо вам за уважение к труду энергетиков и добросовестное отношение к своим обязанностям – своевременной оплате коммунальных услуг, – сказал Александр Владимирович.

В розыгрыше ценных призов участвовали только финалисты отборочного тура, пришедшие на церемонию награждения. Для определения трех победителей конкурса «Добросовестный потребитель – 2017» организаторы крутили барабан. По результатам розыгрыша телевизоры диагональю 22, 32 и 43 дюйма достались Любови Ждановой, Клавдии Шайхамардановой и Сергею Добиже – соответственно.

– Я никогда в своей жизни ничего не выигрывал, и тут сразу — телевизор, – признался счастливый обладатель главного приза Сергей Добижа. – Спасибо вам большое!

Для 40 финалистов организаторы приготовили поощрительные призы. Пришедшие на праздничное мероприятие горожане получили поощрительные призы в момент регистрации. Те же, кто не смог присутствовать, вправе забрать свои подарки в Центре обслуживания клиентов (ул. Грдины, 17а) вплоть до 15 января 2018 года. ФИО финалистов опубликованы на сайте novokuznetsk.su, «Ваш Город» и «ЖКХ Новокузнецка», а также в газете «Кузнецкий рабочий» от 22 декабря.

Потребителями Кузнецкой ТЭЦ являются 85 тысяч абонентов, среди них 80 тысяч – физические лица, жители Новокузнецка. Заключением и сопровождением договоров с абонентами, начислением и сбором платежей занимается Новокузнецкий филиал ООО «Сибирская теплосбытовая компания», который и стал организатором конкурса «Добросовестный потребитель-2017». Основная цель конкурса – поощрение добросовестных плательщиков за потребленные энергоресурсы, а также повышение платежной дисциплины среди новокузнечан.