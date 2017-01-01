“Вы оппозиция?” – Novokuznetsk.su и ВашГород.ру ответили на недетские вопросы школьников Новокузнецка

Особенности онлайн-журналистики, корреспонденты-самоучки, суды с администрацией и даже приезд Навального. Об этом и не только шла речь на встрече в школе молодых журналистов “Зона роста”.

В минувшую субботу в гости к будущим акулам пера пришли главный редактор novokuznetsk.su и ВашГород.ру Иван Путилов и журналист сайта novokuznetsk.su Ольга Беспалова.

В “Зоне роста” юных новокузнечан готовят к работе в сфере медиа. Школьники познают основы профессии, знакомятся с различными жанрами материалов, делают первые шаги в журналистике, общаются с известными журналистами Новокузнецка.

Беседа растянулась на два с половиной часа – выбрали самое интересное.

Обязательно ли образование по специальности, чтобы стать журналистом?

Ольга Беспалова: Сегодня в Новокузнецке в сфере медиа работает не так много людей, которые окончили журфак в том или ином вузе. Чаще всего корреспонденты и даже редакторы имеют за плечами высшее образование по смежным дисциплинам: филологи, историки, учителя русского языка и литературы, есть представители технических дисциплин.

Иван Путилов: Я, например, закончил Кемеровский государственный университет культуры и искусств по специальности “режиссёр любительского театра” . Режиссура и журналистика нередко перекликаются между собой. Например, самая первая книга, которую нам задали прочитать в вузе, – “Этика” Станиславского. Она об отношении к профессии, к сцене, зрителю. На журфаке профессиональная этика – вообще отдельная дисциплина. Конечно, вы можете стать журналистом-самоучкой, но знания об этике необходимы.

А как можно начать карьеру журналиста?

Ольга Беспалова: Даже у нас в городе есть много изданий, куда можно отнести свои работы. Главное, создать интересный материал на злобу дня и, конечно, иметь определённую здоровую наглость, чтобы прийти и предложить свой материал. В принципе, все редакции охотно сотрудничают с горожанами, поэтому опубликовать свой текст не так уж и сложно. Главное, иметь желание и настойчивость.

Какими навыками должен обладать журналист, чтобы работать именно в интернет-издании?

Ольга Беспалова: В первую очередь – это оперативность, внимательность и умение быстро добывать информацию. Если происходит какое-либо событие, нужно об этом написать быстрее и точнее коллег. Ну, и конечно же, избегать орфографических ошибок. У нас нет штатного корректора, и поэтому часто встречаются описки и ошибки, большинство из которых совершается из-за спешки и невнимательности. Но мы работаем над этой проблемой, нам и читатели очень помогают.

Иван Путилов: В принципе, сегодня все виды журналистики очень близки. Современный сотрудник медиа должен уметь практически всё – искать инфоповоды, общаться с людьми, придумывать темы и способы подачи информации, знать азы монтажа видео, работы с графическими редакторами, разбираться в HTML-коде. Поэтому, если вы работали на ТВ или радио, можно спокойно перейти в интернет-журналистику и наоборот. Сегодня каждый из вас может стать отдельным медиа, создать свой блог или канал в телеграме.

Ольга Беспалова: Также нужно уметь находить эксклюзивный материал, это необходимо любому журналисту. Чувствовать и понимать, что интересно аудитории. Ещё один очень важный навык – умение добывать интересные и своевременные комментарии.

Иван Путилов: Ольга именно так и попала на работу: удивила меня тем, что буквально за несколько минут дозвонилась до главы района и отписала материал.

Откуда вы берёте инфоповоды для своих материалов?

Ольга Беспалова: Статистические данные открытых источников – Росстат, официальные сайты городских и областных администраций, активно сотрудничаем с пресс-службами, изучаем соцсети.

Лично для меня настоящая кладезь – городские улицы. Здесь можно найти огромное число эксклюзивных и интересных материалов. На novokuznetsk.su, к примеру, такой материал был про попрошайничество, на ВашГород.ру мы постоянно рассказываем о закрытии либо открытии заведений.

А ещё помогают наши друзья, знакомые и читатели. Любой человек является носителем различных информационных поводов. Очень хорошо читаются те материалы, где есть настоящая эмоция. Если вы сами пережили что-то, материал получится на 40-50% лучше. Потому что вы конкретно понимаете, о чём вы пишете.

Иван Путилов: Пресс-службы не всегда горят желанием поделиться информацией, особенно, если это касается какого-то происшествия или чего-то, что может отрицательно сказаться на имидже организации или ведомства. Поэтому нужно искать другие источники – простые сотрудники компании, мобильные телефоны руководства. В помощь тут социальные сети и умение нестандартно мыслить.

Чем принципиально отличается ВашГород.ру от novokuznetsk.su?

Иван Путилов: Этот вопрос мы часто задаём и сами себе, потому что каждый ресурс должен иметь собственное лицо. ВГ и Su – интернет-сайты, которыми управляет компания Parabit.

Su — это сайт, где читатель найдёт политические и экономические новости, статьи о кадровых перестановках в администрации. Здесь не будут усердно хвалить власть и рассказывать о каждом шаге чиновников. Именно поэтому мы несколько лет назад выбрали для себя лозунг – “Совсем не мягкая газета”.

Материалы на ВашГород.ру обязательно должны приносить конкретную пользу читателям: как сэкономить, куда сходить на выходные, где и что открылось и закрылось и т.д. ВГ – своеобразный путеводитель по городу. Здесь минимум политики и максимум пользы.

Другими словами, на Su мы предлагаем читателям подумать, почему происходят те или иные события, а на ВГ – побуждаем их к активной жизни в городе. Если ещё проще, то novokuznetsk.su – для подумать, ВашГород.ру – для поделать.

Почему у вас пропали криминальные новости?

Иван Путилов: Около года назад мы сознательно решили отказаться от треша и желтушных новостей, и это прописано в нашей информполитике. Инфоповоды типа «Сожитель зарезал сожительницу» или «В Новокузнецк прилетел НЛО», «Упала ветка», «“Тойота” врезалась в “девятку”» не несут никакой пользы для общества. Но мы оставили себе право писать о происшествиях с социальной точки зрения. Например, в феврале был вопиющий случай, когда девочку убили и изнасиловали. Мы попытались подать эту ситуацию с социальной точки зрения – рассказали, что нужно делать родителям, когда пропадает ребёнок, сообщали о поисковой операции, беседовали с психологами и так далее.

Как устроена работа редакции изнутри?

Иван Путилов: У нас восемь человек создают контент (это на двух сайтах), а всего в компании Parabit нас работает около 20 человек, включая руководство, финансистов, отдел рекламы. Мы работаем в Новокузнецке, Новосибирске и Кемерове. Есть несколько человек, которые работают по удалёнке (из дома). Ежемесячно у нас есть планы по трафику, на которые мы ориентируемся.

Ольга Беспалова: У нас в компании очень тёплая атмосфера. Конечно, среди журналистов есть конкуренция, но здоровая. Мы всегда готовы помочь друг другу. Каждый месяц в редакции мы выбираем лучший материал – обсуждаем, голосуем и поощряем победителя.

Иван Путилов: Работая в медиа, как и во многих других творческих сферах, ты должен любить своё дело. Иначе что тебя поднимет среди ночи или поздно вечером для срочного материала? Журналист должен быть включён в информационный процесс постоянно. Здесь нельзя работать с 9 до 18, как в офисе. Творческая и мыслительная деятельность вообще идёт непрерывно. Не все выдерживают такой жёсткий ритм.

Сколько материалов ежедневно выпускает редакция?

Ольга Беспалова: В среднем каждый журналист выпускает по 8 материалов в день. Это и рерайты для ленты новостей, и собственный контент, те публикации, которые мы придумываем и обсуждаем на планёрках. Мы стараемся работать над своим уникальным контентом, у каждого журналиста в день выходит минимум один собственный материал. Всего же в месяц на ВашГород.ру выходит более тысячи информаций, на Su – около 400.

А какая статистика у ваших ресурсов?

Иван Путилов: На ВашГород.ру 250-270 тыс. уникальных посетителей в месяц (в день – 18-20 тысяч ), на Novokuznetsk.su – 150-160 тыс. в месяц (в день – 11-13 тысяч). Из-за отказа от криминала, а это самая трафиковая тема, за год количество уников на ВГ уменьшилось. Мы отсеяли тех, кто читал новости и не обращал внимания, на какой площадке он получает информаци. Зато увеличили число тех посетителей, которые каждый день заходят почитать именно нас.

Конечно, можно было бы искусственно накрутить число просмотров, например, с помощью пабликов в социальных сетях. Но так есть вероятность, что мы “накрутим” сами себя и не сможем видеть ясную картину различных метрических показателей.

А часто на ваши издания подают в суд?

Иван Путилов: Я считаю, если на редакцию не подают в суд, значит, она плохо работает. Наша главная задача — донести до читателя объективную картину происходящего. И всегда есть те, которым это не нравится. На нас подают в суд в среднем раз в год. Бывали случаи, когда материал ещё не был написан, а адвокаты уже грозили судом и прокуратурой. В прошлом году судились с администрацией города, точнее, она с нами судилась. Суд признал нашу правоту.

Сейчас у нас с пресс-службой администрации нормальные рабочие отношения.

Когда вы пишете скандальный материал, даёте себе отчёт, что можете разрушить репутацию публичного человека? Не бывает угрызений совести?

Иван Путилов: В самом начале были подобные ощущения, опять же, есть принцип “не навреди”. С другой стороны, если человек создал себе репутацию, а сам безобразничает, то это не наша вина, а его собственная. Однажды был случай, когда мне позвонил один из чиновников и “поблагодарил” за материал о ошибочной госзакупке: вот, говорит, пишу заявление об увольнении. Правда, то ли так и не написал, то ли заявление не приняли. А некоторое время спустя – наоборот, на повышение пошёл.

Мы любим город, в котором живём, и стараемся сделать его лучше, критикуя или хваля. Просто чаще запоминается что-то скандальное.

Вы часто пишете о Навальном. Это значит, что ваши ресурсы стоят в оппозиции к правительству?

Иван Путилов: Мы держим нейтралитет. Наша задача — рассказать о событиях в городе и стране, а уж свои пристрастия должны определить читатели. Если захотят – они могут сообщить о них в комментариях. Стараемся рассказывать о разных точках зрения на проблемы и освещать все интересные события. Например, 9 декабря в городе был городской праздник – мы о нём рассказали, приехал в этот день Навальный – написали и об этом. Читатель заходит на сайт и видит обе информации, стоящие рядом, а уж какую прочитать – решать ему.