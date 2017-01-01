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Новость от 26 декабря 2017

В честь Нового года: В Кузбассе стартовала «коммунальная амнистия»

В честь Нового года областные власти предложили ввести «коммунальную амнистию» и обратились к управляющим компаниям с просьбой присоединиться к акции «В новый год – без долгов!»

Эта акция призвана предотвратить дальнейший рост задолженности населения по квартплате (сейчас общий долг 3,8 млрд рублей)

Тех кузбассовцев, которые погасят в ближайшее время долги за коммуналку, освобождают от  уплаты пени, сообщает АКО.

Акция действует до конца 2017 года. Но перед оплатой нужно обратиться в свою управляющую компанию, чтобы узнать, присоединилась ли она к «коммунальной амнистии».  

novokuznetsk.su

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