В честь Нового года: В Кузбассе стартовала «коммунальная амнистия»

В честь Нового года областные власти предложили ввести «коммунальную амнистию» и обратились к управляющим компаниям с просьбой присоединиться к акции «В новый год – без долгов!»

Эта акция призвана предотвратить дальнейший рост задолженности населения по квартплате (сейчас общий долг 3,8 млрд рублей)

Тех кузбассовцев, которые погасят в ближайшее время долги за коммуналку, освобождают от уплаты пени, сообщает АКО.

Акция действует до конца 2017 года. Но перед оплатой нужно обратиться в свою управляющую компанию, чтобы узнать, присоединилась ли она к «коммунальной амнистии».