Чемоданное настроение: Инвесторы уходят с российского рынка в ожидании расширения санкций

Политические конфликты США и России сильно повлияли на экономическую ситуацию. Уходящий 2017 год был признан самым провальным для российских фондов с точки зрения привлечения иностранных инвестиций со времен введения санкций, передаёт Коммерсант.

Зарубежные инвесторы забрали с российского рынка почти $900 млн. На этом фоне отечественные фондовые индексы оказались в числе аутсайдеров среди фондовых индикаторов развивающихся стран.

Сложная ситуация ожидается и в 2018 году. Планируемые санкции не добавляют оптимизма, поэтому уже сейчас экономисты видят ускоренный исход инвесторов из фондов.

На днях президент встретился с олигархами и предупредил, что ожидать улучшения ситуации не стоит.