Щедрая душа: Что можно было сделать в России на 80 млрд прощённых другим странам долгов

За 2016 и 2017 годы Россия списала долги четырём странам — Киргизии, Мозамбику, Узбекистану и Монголии. Общая сумма — почти на 1,4 миллиарда долларов (около 80 миллиардов рублей).

Одновременно с этим растёт внешний долг страны за 2017 год вырос на 23,3 миллиарда долларов (4,5 процента) и по состоянию на 1 октября составил 537,5 миллиарда долларов, пишет «Лента.ру».