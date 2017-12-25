Щедрая душа: Что можно было сделать в России на 80 млрд прощённых другим странам долгов

За 2016 и 2017 годы Россия списала долги четырём странам — Киргизии, Мозамбику, Узбекистану и Монголии. Общая сумма — почти на 1,4 миллиарда долларов (около 80 миллиардов рублей).
Одновременно с этим растёт внешний долг страны за 2017 год вырос на 23,3 миллиарда долларов (4,5 процента) и по состоянию на 1 октября составил 537,5 миллиарда долларов, пишет «Лента.ру».
Если бы средства, которые прощены в 2016-2017 годах, направили на строительство школ, удалось бы возвести сотни объектов. Так, согласно данным портала госзакупок, строительство школы, например, в Хабаровском крае обойдется в 330 788 670 рублей.
Таким образом, на 80 миллиардов рублей можно построить 241 здание. В такую же сумму обошлось бы строительство 1333 больниц в сельской местности — например, участковая больница в Чечне стоит около 60 миллионов рублей.
Сумму в 80 миллиардов рублей с таким же успехом могли направить на выплаты пенсионерам. На эти средства единовременные выплаты (например, в 5 тысяч рублей, как это было сделано в начале 2017 года) можно было перечислить 16 миллионам пенсионеров.
Если бы прощенные средства направили, например, на строительство крупных объектов в России, их хватило бы на два стадиона «Санкт-Петербург» («Зенит-Арена») — его стоимость оценивается в 43 миллиарда рублей; на три реконструкции «Лужников» к чемпионату мира по футболу 2018 года (работы обошлись в 24 миллиарда рублей), а также на треть проекта строительства Керченского моста в Крым, стоимость которого оценивается в 223 миллиарда рублей.
Наконец, если бы все должники вернули России средства наличными в купюрах по пять тысяч рублей (каждая весит около грамма), то буквальный вес этой суммы составил бы 16 тонн.
novokuznetsk.su
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