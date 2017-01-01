Инвестируют почти 627 млн рублей: Китайцы постоят в Кузбассе новое предприятие

В Юрге китайская компания заявила о своём желании построить предприятие по обработке древесины.

В этот проект «Объединенная деревообрабатывающая торгово-промышленная компания» (владелец Чжу Сяосин) готова инвестировать в Кузбасс 626,6 млн руб. в ближайшие два года.

Китайцы уже присмотрели земельный участок и необходимое оборудование, передаёт Коммерсант-Сибирь.

Планируется, что мощность предприятия составит 40 тыс. кубометров обрезной доски и 3,6 тыс. кубометров топливных гранул из отходов лесопиления.

Если проект оправдает себя, то в ближайшее время будет налажен выпуск мебельных щитов и готовой мебели.

Благодаря этому проекту в регионе появится более 236 рабочих мест.