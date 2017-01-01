До гробовой доски: Специалисты придумали, как увеличить пенсии

Специалисты РАНХиГС предлагают увеличить стаж работы. Эти меры позволят увеличить пенсии на 6% к 2050 году, передаёт газета Известия.

Причём в первое десятилетие после реформы повышение минимальных требований для выхода на пенсию позволит увеличить выплаты на 1,6% .

Для этого нужно увеличить минимальный стаж работы с 7 до 30 лет, а количество пенсионных баллов — с 11,4 до 70.

Но многие эксперты сходятся во мнении, что повышение пенсионного возраста не избежать, в тоже время необходимо сокращать уровень теневого сектора экономики.

Ранее мы сообщили, что Путин повысил пенсии прокурорам, следователям и судьям.