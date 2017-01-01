На 15%: В Новокузнецке увеличили ежемесячные выплаты Почётным гражданам

Глава Новокузнецка Сергей Кузнецов подписал постановление о ежемесячных выплатах горожанам, имеющим звание «Почётный гражданин города Новокузнецка».

Теперь размер ежемесячной выплаты увеличен на 15% — с 5 000 рублей до 5747 рублей.

Ежемесячная денежная выплата назначается с первого числа месяца, следующего за месяцем присвоения звания «Почётный гражданин города Новокузнецка». Но при этом обладатель этого звания должен обратиться за выплатой в течение шести месяцев.

Предоставление ежемесячной денежной выплаты прекращается после смерти гражданина или если его лишили этого звания.

Размер выплаты не менялся с 2006 года.