Битва новогодних рецептов: белый или чёрный

Новый год – время волшебства, подарков и … застолья!

Каждая хозяйка придумывает, чем бы удивить своих гостей. Очень важная тема на каждом столе – закуски. Самые популярные закуски – бутерброды,а без чего невозможен ни один бутерброд?

Правильно – без хлеба.

В «Сибирском хлебе» есть хлеб на любой вкус.

Два основных вида – белый и чёрный, для любителей каждого хлеба предлагаем по быстрому и оригинальному рецепту.

Белый

Самая популярная основа для бутербродов – багет. Его родина– Франция. Классический французский багет выпекается только из муки высшего сорта, сдобы в нем довольно много и французы любят его наряду с круассанами в дуэте со сладкими начинками: джем, шоколадная паста и проч.

Наш багет — Батон Столичный. Его рецептура «подогнана» под российский формат батона для гастрономических бутербродов. Менее сдобный, хрустящая золотистая корочка не крошится при нарезании, кусочки выходят аккуратными и ровными.

Багетные стаканчики

батон или багет,

помидор,

колбаса,

сыр,

майонез,

масло сливочное,

паприка или прованские травы (что вам больше нравится).

Колбасу и помидор нарезаем мелким кубиком. Сыр натираем на мелкой терке.

Батон или багет нарезаем на куски высотой 12 см, затем каждый кусочек режем «наискосок» выбираем мякиш так, чтобы осталось дно. У нас получаются небольшие хлебные стаканчики. В каждый стаканчик на дно кладем небольшой кусочек сливочного масла,затем начинку: колбасу и помидор, добавляем 1-2 чайные ложки майонеза, сверху посыпаем паприкой или прованскими травами и отправляем в разогретую до 200 градусов духовку на 15 минут.

Затем достаём, посыпаем сыром и еще на 5-7 минут в духовку, чтобы сыр расплавился и зарумянился.

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Чёрный

Бутерброды с черным хлебом, как правило, более полезные, в них меньше углеводов, больше клетчатки. И еще лучшим компаньоном для чёрного хлеба в бутерброде считается — рыба.

Уникальный хлеб – Подмосковный, он не только идеальный чёрный хлеб – знатоки заварных сортов хлеба подтвердят, еще он изготавливается без сахара и имеет несколько форм (классическая буханка и роловый – в форме цилиндра).

Он не только вкусен, но и полезен, так что в теме «Чёрного» бутерброда ему равных нет

Закуска из черного хлеба с рыбой

150 г копченой форели,

4 кусочка хлеба для тостов (чёрного),

1 упаковка сыра “Филадельфия”,

1/2 пучка зеленого лука,

майонез,

кунжут

Для приготовления закуски нужно использовать чёрный хлеб, каждый кусочек должен быть толщиной не более полсантиметра, лучше взять уже нарезанный, например, хлеб Подмосковный, а корочки нужно срезать,

Положить хлеб на циновку для суши или пищевую пленку – кусочки должны лежать внахлест.

Накрыть хлеб пищевой пленкой и пройтись по нему скалкой, надавливая.

Смазать получившийся хлебный пласт сливочным сыром по всей площади, выложить нарезанную рыбу, посыпать зеленью и свернуть пласт хлеба в плотный рулет при помощи циновки как скручивают роллы, обернуть рулет фольгой и на час убрать в холод.

Подается закуска из хлеба с сыром и форелью так: рулет нарезается поперек на кусочки, каждый сверху украшается майонезом и посыпается кунжутом.

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Приятного аппетита!

Ваш