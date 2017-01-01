Новогодний подарок: В Кузбассе открыли новый изолятор временного содержания

Накануне в Гурьевске прошло торжественное открытие нового изолятора временного содержания.

Строительные работы начались ещё два года назад. Современное здание соответствует всем нормам и требованием, оборудовано по последнему слову техники. В изоляторе есть удобный санпропускник, комнаты для работы следователя и адвоката, двор для прогулок, помещение для свиданий, комната обыска, кухня и бытовые помещения.

На торжественное открытие приехали высокие гости – глава района Сергей Малышев и замначальника ГУ МВД РФ по Кемеровской области полковник полиции Александр Табакаев.

Они прошлись по новому изолятору и вручили ценные подарки сотрудникам отдела МВД .

Напомним, к юбилею Новокузнецка городские власти тоже обещали построить новый изолятор на 75 мест в Центральном районе. На эти цели выделено 210,6 млн рублей.