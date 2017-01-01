Сократят по просьбе пассажиров: В Новокузнецке изменится расписание муниципального транспорта

Специалисты УТиС напоминают, что в 2018 году изменится расписание автобусных и трамвайных маршрутов.

«С 1 января 2018 года, на основании социального заказа, согласно обследованию пассажиропотока и с учетом обращений жителей города, изменится расписание автобусных маршрутов №№ 5,7,21,6а,64б,66,71,80а,81,86,94а; троллейбусных маршрутов №№ 1, 7, маршрут №5 изменит график движения только в рабочие дни; трамвайных маршрутов №№ 2,5,6,8,10», - сообщили в ведомстве.

Напомним, ещё в начале декабря УТиС анонсировало сокращение число трамваев и троллейбусов с января. Вместо 401 машино-часов в сутки по троллейбусам муниципальный заказ снижен до 361 машино-часов.

После этого горожане стали просить отказаться от планов по сокращению и наоборот увеличить количество единиц муниципального транспорта.

Об этом узнал и глава Новокузнецка в программе «Утро с мэром». Но как оказалось, Сергей Кузнецов был не в курсе дела. Он сделал себе пометки в блокноте, но никак не прокомментировал эту ситуацию.