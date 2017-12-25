Что-то новенькое: Как изменится наша жизнь в январе

С января 2018 года сразу несколько различных правовых актов вступят в законную силу.

Нас ждут новые выплаты, пенсионные изменения, расширение материнского капитала и многое другое.

Пенсии неработающих россиян пересчитают

С 1 января 2018 года страховые пенсии неработающих пенсионеров увеличат на 3,7 процента.

Размер фиксированной выплаты после индексации составит 4 982,9 рубля в месяц. Стоимость пенсионного балла — 81,49 рубля (в 2017 году — 78,58 рубля).

Среднегодовой размер страховой пенсии по старости в итоге вырастет до 14 075 рублей, среднегодовой размер страховой пенсии по старости неработающих пенсионеров — до 14 329 рублей. Об этом сообщается на сайте Пенсионного фонда России.

За рождение детей назначат выплаты

С 1 января семьям, в которых родился первый ребёнок, будут выплачивать пособия. Их средний размер в 2018 году составит 10,5 тысячи рублей, в 2019 году — 10,8 тысячи рублей, в 2020 году — 11,1 тысячи рублей.

Назначать выплаты будут тем семьям, в которых совокупный среднедушевой доход меньше полутора прожиточных минимумов в регионе проживания. Пособия будут выплачивать, пока ребёнку не исполнится полтора года. Если в семье родятся близнецы, ежемесячная выплата будет назначаться в отношении того младенца, который появится на свет раньше.

Чтобы оформить выплаты, родителям нужно будет обратиться в органы социальной защиты населения или написать заявление в МФЦ.

Также предусматривается возможность ежемесячных выплат в связи с рождением или усыновлением второго ребёнка до достижения им полутора лет. Выплаты будут осуществляться за счёт средств маткапитала.

Действие маткапитала расширят

Программу маткапитала продлят до 2021 года, а сферу его применения расширят. С января 2018 года средства можно будет использовать для оплаты услуг дошкольного образования, а точнее, на оплату ухода и присмотра за ребёнком уже с двухмесячного возраста.

Получить налоговые льготы станет проще

С 1 января получить льготы по налогу на имущество физлиц, транспортному и земельному налогам станет проще. Это предусмотрено Федеральным законом N 286-ФЗ «О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации». Гражданам не придётся в обязательном порядке передавать налоговым органам документы, подтверждающие право на льготы. А просто заполнить заявление о предоставлении льготы с указанием реквизитов правоустанавливающего документа, пишет «Российская газета».

Подкидыши начнут получать пенсию

С 1 января дети, оба родителя которых неизвестны, будут получать социальные пенсии. Речь идёт о детях, от которых отказались матери в роддоме, найденных на улице, подкидышей.

Им будет выплачиваться пенсия в размере 10 068 рублей в месяц. Эти деньги ребёнок сможет получать, пока ему не исполнится 18 лет. Но если он поступил в вуз на очное отделение, то пенсия останется у него до 23 лет.

Алкогольные энергетики попадут под запрет

С 1 января в России запретят производство и продажу алкогольных напитков с содержанием этилового спирта менее 15 процентов объёма готовой продукции, содержащей тонизирующие вещества. Также в стране нельзя будет перевозить немаркированную алкогольную продукцию в объёме более 10 литров на человека. Нарушителям грозит штраф в размере от 3 до 5 тысяч рублей с конфискацией продукции.

С 1 числа сократится число трамваев и троллейбусов в Новокузнецке. Специалисты УТиС утверждают, что расписание изменили для удобства горожан, но многие выступают против таких улучшений и просят мэра Сергея Кузнецова не отменять популярные рейсы.

Ещё в январе должны открыть сразу несколько важных объектов. Достраивают музей ретро-автомобилей, а около «Сити молла» уже доделали сквер им. Выпова.

novokuznetsk.su

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