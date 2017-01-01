Разносят инфекцию: Названы вредители, угрожающие здоровью россиян

Российские учёные создают каталог чужеродных биологических видов, которые могут сильно навредить экологии, сообщает газета Известия.

Члены института проблем экологии и эволюции им. А.Н. Северцова Российской академии наук составили список из 100 наиболее опасных инвазионных видов животных и растений, оказывающих потенциально негативное воздействие на природное биоразнообразие и здоровье человека.

Животные с других территорий могут не только уничтожить местные виды флоры и фауны, но и заметно изменить облик локальных экосистем.

По мнению учёных, самые опасные виды — это канадский бобёр, самшитовые бабочки-огневки, моллюски дрейссена, а также борщевик Сосновский и некоторые виды водорослей, распространение которых приводит к гибели речных животных.