Миллионы на счетах: Навальный рассказал о своих доходах

Оппозиционер Алексей Навальный рассказал о своих доходах. Он собирал информацию для ЦИК, но после отказа он решил всё же опубликовать данные.

«Жалко, если пропадет», — передаёт его слова РБК.

Оппозиционер рассказал, что весь его доход идёт от юридической (до 2014 года) и предпринимательской деятельности (он является владельцем различных акций, в том числе «Газпрома» и «Роснефти»).

В целом за 2011–2016 годы он заработал 41,233 млн руб.: 2014-м — 6,366 млн руб., в 2015-м — 9,1 млн руб. и в 2016-м — 8,71 млн руб.

Если верить опубликованным данным, его супруга зарабатывает в разы меньше. За три года (с 2013-2016 гг.) она получила около 257 тыс. руб.

У жены Алексея Навального есть машина Ford Explorer. А на нём несколько авто, которые он уже продал, но документы до сих пор не переоформил. Помимо этого, на правах собственника он владеет в Москве долей (1/3) в квартире общей площадью 78,5 кв. м, а на правах арендатора — квартирой площадью 158,7 кв. м.

Сейчас на счету оппозиционера На счете лежит 2,929 млн руб.