Костей не соберёшь: Новокузнечане жалуются на гололёд

Накануне в Новокузнецк вернулась весна – на улице потеплело до плюсовых температур и прошёл дождь, превратив улицы города в настоящий каток.

Многие горожане жалуются на гололёд и падающие сосульки.

Только в некоторых местах успели посыпать песком скользкие улицы и дворы.

Как сообщает ВашГород.ру, медики в травмпунктах ожидают наплыв пострадавших сегодня, 27 декабря.

«Костей не соберешь! Мало мест, где посыпали тротуары песком. Ходить опасно, очень скользко. Сегодня шла на работу и упала, сильно локоть и ногу ударила», — пожаловалась горожанка Ксения.

Но, по словам специалистов УДКХиБ, принимаются все меры для ликвидации опасных последствий. За сутки на дороги Новокузнецка вышло 120 единиц снегоуборочной техники: из них 58 – в ночное время и 62 – в дневное. А на посыпку ушло 273 кубических метра противогололедных материалов.