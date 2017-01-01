Скользкая ситуация: Коммунальные аварии и критика Тулеева пошатнули позиции Кузнецова в национальном рейтинге

Глава Новокузнецка Сергей Кузнецов потерял сразу три позциии в национальном рейтинге мэров от ЦИК «Рейтинг» и Финансовым университетом при Правительстве РФ.
Кузнецов по скользкой тропинке за год потерял сразу четыре позиции, и с 75-го места опустился на 79-е. Но этот год для мэра Новокузнецка оказался удачнее предыдущего, в 2016-м он потерял сразу восемь мест в этом рейтинге.
По мнению экспертов, на это повлияла серия коммунальных аварий, высокая степень изношенности сетей. Кроме того, некоторые эксперты указывают на многолетнюю борьбу за перераспределение рынка подобных услуг, ведущуюся ангажированными коммерческими организациями.
«Серьёзной угрозой для социальной стабильности, по мнению экспертов, является идея фикс городской администрации отказаться от компенсационных выплат за коммунальные услуги горожан. Хотя резоны мэрии, пытающейся скинуть с себя значительную финансовую нагрузку, в данном случае, вполне понятны», — пишут эксперты рейтинга.
Большой федеральный эффект имели протестные акции, связанные с «засильем угольщиков»: добыче угля открытым способом, в особенности около населённых пунктов, коррупции, отсутствию экологического контроля и рекультивации, перевозу угля большегрузами по городским магистралям и т.п. По оценке экспертов, в данном случае, Сергей Кузнецов проявил себя не лучшим образом. Попытки не допустить упомянутые акции не увенчались успехом, в том числе по причине вмешательства судебных властей.
В одном из своих программных выступлений, Аман Тулеев подверг Сергея Кузнецова разгромной критике за «тяжёлый провал» в строительстве нового жилья.
"Правда, при этом губернатор назвал его своим учеником и подчеркнул роль областной власти в том, что мэр находится на своём посту. В расширенном списке преемников Амана Гумировича мэр Новокузнецка тоже значится. Это благоприятно для имиджа градоначальника, но не компенсировало отрицательную информацию, поступающую из Новокузнецка", - пишут авторы исследования.
novokuznetsk.su
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