Скользкая ситуация: Коммунальные аварии и критика Тулеева пошатнули позиции Кузнецова в национальном рейтинге

Глава Новокузнецка Сергей Кузнецов потерял сразу три позциии в национальном рейтинге мэров от ЦИК «Рейтинг» и Финансовым университетом при Правительстве РФ.

Кузнецов по скользкой тропинке за год потерял сразу четыре позиции, и с 75-го места опустился на 79-е. Но этот год для мэра Новокузнецка оказался удачнее предыдущего, в 2016-м он потерял сразу восемь мест в этом рейтинге.

По мнению экспертов, на это повлияла серия коммунальных аварий, высокая степень изношенности сетей. Кроме того, некоторые эксперты указывают на многолетнюю борьбу за перераспределение рынка подобных услуг, ведущуюся ангажированными коммерческими организациями.

«Серьёзной угрозой для социальной стабильности, по мнению экспертов, является идея фикс городской администрации отказаться от компенсационных выплат за коммунальные услуги горожан. Хотя резоны мэрии, пытающейся скинуть с себя значительную финансовую нагрузку, в данном случае, вполне понятны», — пишут эксперты рейтинга.