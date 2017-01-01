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Новость от 27 декабря 2017

«Сити-молл» лучший: Торговые центры Новокузнецка соревновались в изобретательности

Стали известны победители городского смотра-конкурса на лучшее новогоднее оформление «Новогодние истории».

Комиссия управления потребительского рынка и развития предпринимательства прошлась по торговым центрам и назвала лучших. Самым изобретательным в праздничном оформлении стал ТРЦ «Сити Молл».

В тройку лидеров вошли также ТРЦ «Полет» и ТРК «Глобус».

В номинации «Лучшее праздничное оформление торгового центра, комплекса» победителем стал гипермаркет «Лента», ТК «Радуга»  и ТЦ «Ника».

novokuznetsk.su

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