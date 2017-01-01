Накормят лапшой: В Кузбассе откроют новую фабрику

«КДВ Яшкинская мельница» планирует запустить макаронную фабрику уже осенью 2018 года.

Об этом сообщила представитель группы Сэсэгма Тудупова, пишет «Ъ-Сибирь».

Известно, что комплекс будет состоять из двух объектов и находиться в Яшкинском районе Кузбасса. Одна часть будет представлять собой мельницу с элеватором, вторая — макаронную фабрику.

Сообщается, что мельница в год будет молоть примерно 130 тыс. тонн муки, а макаронная фабрика за этот же промежуток выпускать 69 тыс. тонн макаронных изделий.

Как пояснила представитель компании, на проект планируют потратить 3,78 млрд рублей. Само же предприятие запустят в четвёртом квартале 2018 года. Оно предоставит кузбассовцам 111 рабочих мест.

Помимо этого компания готовит и проект тепличного комплекса. В год там будут собирать более пяти тонн помидоров, огурцов и зелени. Запуск запланирован на начало 2018 года.