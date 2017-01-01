Не резиновая: В России запретят продажу мелких долей в квартире

В Госдуме сразу несколько депутатов предложили запретить продавать маленькие доли в квартирах. Это нововведение не коснётся наследников и супругов, которые делят общее имущество.

Данным запретом предлагают решить проблему резиновых квартир. К тому же микродоли чаще всего покупают для получения официальной регистрации, а с ней и социальные гарантии. Вдобавок с их помощью получают право претендовать на хорошие квартиры при расселении жилья, к тому же доли часто используют мошенники для отъёма недвижимости.

В рамках нового законопроекта хотят запретить образование новой доли, если после ее продажи на каждого жильца в квартире придётся менее учетной нормы, установленной местными властями, поясняет Российская газета.

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