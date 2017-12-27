Не правильно считают: В СМИ рассказали о росте цен на продукты в ряде регионов за год на 9,5%

Эксперты Центра экономических и политических реформ (ЦЭПР) не согласны с официальными данными. Они считают, что в некоторых российских регионах за год цены на продукты подскочили на 9,5%, передаёт РИА Новости.

Причём высокая инфляция была замечена в 12 регионах (17 населенных пунктах) в разных частях страны, в том числе в Алтайском крае (город Бийск), Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Владивостоке, Нальчике и Москве.

А в Оренбургской области и Карелии цены на корзину продовольственных товаров взлетели сразу на 23,4% и 22,3% соответственно. Наименьший рост замечен в Кузбассе -3%.

В эту корзину входят молоко, сыры, сливочное масло, рыба, мясо, крупы, картофель, хлеб, яблоки и тд.

Ранее глава Банка РФ Эльвира Набиуллина рассказала, что у россиян просто создаётся такое впечатление, что цены на продукты сильно растут.