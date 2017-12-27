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Новость от 27 декабря 2017

За него народ: Почему выдвижение Путина прошло без Путина

Известные политики, артисты и спортсмены (Юрий Соломин, Денис Мацуев, Софья Войтко, Иосиф Пригожин и Игорь Крутой, модельер Валентин Юдашкин, актер Михаил Боярский и др.) поддержали желание Владимира Путина баллотироваться на новый президентский срок.

Примечательно, что Владимир Владимирович проигнорировал своё выдвижение и не посетил организованное в честь него собрание инициативной группы.

 По словам пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова, Путин не появился на собственном выдвижении из-за напряженного рабочего графика. Во время собрания он встречался с членами правительства, а также общался с детьми, которые водили хоровод на Соборной площади Кремля.

Политолог и директор ИСЭПИ Александр Пожалов уверен, что так президент продемонстрировал «народность» своей кампании, передаёт газета Ведомости.

novokuznetsk.su

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