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Новость от 27 декабря 2017

Сдует: В Кузбассе распространили штормовое предупреждение

Синоптики рассказали о погоде в последние дни декабря. Ожидается, что сегодня вечером и в ночь на 28 декабря на территории Кемеровской области усилится ветер до 25 м/с. При этом возможны гололёдные явления и метель.

Поэтому во возможности нужно отказаться от дальних поездок.

по Кемеровской области:

Дата

Температура воздуха, оС

Ветер

Явления погоды

ночь (мин)

день (макс)

направление

скорость, м/с

28.12

-6,-11, по северным районам

 -14,-19

-4,-9,

местами до -15,

в течение дня похолодание

Юго-западный

Ночью 12-17, местами усиление до 20-25,

днем 9-14,    местами порывы  до 22

Облачно, ночью умеренный и сильный снег, днем снег от небольшого до умеренного, метели, местами гололедные явления. На дорогах снежные заносы, гололедица

29.12

-14,-19, при прояснениях

-20,-25

-4,-9,

местами до -14

Западный

5-10, местами порывы до 16, днем 15-20

В отдельных районах небольшой снег, метели

30.12

-7,-12, при прояснениях

до -17

-5,-10

Западный, северо-западный

5-10, местами порывы           ночью  15-20,

днем до 16

Ночью небольшой, местами умеренный снег, днем в отдельных районах небольшой снег, метели

novokuznetsk.su

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