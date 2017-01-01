Сдует: В Кузбассе распространили штормовое предупреждение

Синоптики рассказали о погоде в последние дни декабря. Ожидается, что сегодня вечером и в ночь на 28 декабря на территории Кемеровской области усилится ветер до 25 м/с. При этом возможны гололёдные явления и метель.
Поэтому во возможности нужно отказаться от дальних поездок.
по Кемеровской области:
Дата
Температура воздуха, оС
Ветер
Явления погоды
ночь (мин)
день (макс)
направление
скорость, м/с
28.12
-6,-11, по северным районам
-14,-19
-4,-9,
местами до -15,
в течение дня похолодание
Юго-западный
Ночью 12-17, местами усиление до 20-25,
днем 9-14, местами порывы до 22
Облачно, ночью умеренный и сильный снег, днем снег от небольшого до умеренного, метели, местами гололедные явления. На дорогах снежные заносы, гололедица
29.12
-14,-19, при прояснениях
-20,-25
-4,-9,
местами до -14
Западный
5-10, местами порывы до 16, днем 15-20
В отдельных районах небольшой снег, метели
30.12
-7,-12, при прояснениях
до -17
-5,-10
Западный, северо-западный
5-10, местами порывы ночью 15-20,
днем до 16
Ночью небольшой, местами умеренный снег, днем в отдельных районах небольшой снег, метели
novokuznetsk.su
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