Сдует: В Кузбассе распространили штормовое предупреждение

Синоптики рассказали о погоде в последние дни декабря. Ожидается, что сегодня вечером и в ночь на 28 декабря на территории Кемеровской области усилится ветер до 25 м/с. При этом возможны гололёдные явления и метель.

Поэтому во возможности нужно отказаться от дальних поездок.

по Кемеровской области: Дата Температура воздуха, оС Ветер Явления погоды ночь (мин) день (макс) направление скорость, м/с 28.12 -6,-11, по северным районам -14,-19 -4,-9, местами до -15, в течение дня похолодание Юго-западный Ночью 12-17, местами усиление до 20-25, днем 9-14, местами порывы до 22 Облачно, ночью умеренный и сильный снег, днем снег от небольшого до умеренного, метели, местами гололедные явления. На дорогах снежные заносы, гололедица 29.12 -14,-19, при прояснениях -20,-25 -4,-9, местами до -14 Западный 5-10, местами порывы до 16, днем 15-20 В отдельных районах небольшой снег, метели 30.12 -7,-12, при прояснениях до -17 -5,-10 Западный, северо-западный 5-10, местами порывы ночью 15-20, днем до 16 Ночью небольшой, местами умеренный снег, днем в отдельных районах небольшой снег, метели