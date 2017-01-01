Банка кукурузы и шлагбаум: топ странных краж в Новокузнецке в канун Нового года

Жители Новокузнецка иногда поражают своими выходками. Novokuznetsk.su вспомнил самые необычные кражи, которые совершали горожане в преддверии Нового года.

В начале декабря городские власти пожаловались на вандалов, которые мешают строить снежный городок на площади торжеств. По словам начальника управления социального развития Рифата Фёдорова, некоторые новокузнечане не только разрушают ещё недостроенные фигуры, но и воруют лёд

«Сейчас идёт строительство городка. Он ещё не закончен. Но скульпторы жалуются, что у них горожане воруют лёд», — рассказал чиновник.

15-килограммовые пружины тоже пригодятся

Ещё одна кража удивила горожан — новокузнечанка украла из ремонтного депо несколько 15-килограммовых пружин. Всё это «богатство» она отнесла в пункт приема металлолома и получила деньги, для покупки спиртных напитков.

Как украсть лифт

А в двадцатых числах декабря два брата украли кабинку лифта в многоквартирном доме по улице Косыгина (Новоильинский район).

Как удалось выяснить полицейским, злоумышленники проживали в этом доме и когда увидели, что рабочие привезли новую кабину вместе со специальным оборудованием, то решили подзаработать.

Лифт установить не успели и оставили его в подъезде до прибытия специалистов. Но братья успели похитить кабину и сдать в пункт приёма металлов, выручив при этом 10 тыс. рублей.

Отметим, кабина и комплектующие стоят более 250 тыс. рублей.

Шлагбаумы тоже воруют

Некоторые новокузнечане готовы сдать на металлолом абсолютно всё и даже готовы пойти на кражу шлагбаума.

Жители дома №29 по улице Тольятти жалуются на воришку, который периодически крадёт шлагбаум. Уже несколько раз жильцы вынуждены были скидываться на покупку нового оборудования.

Банка кукурузы и пустая касса

В заключение вспомним кражу, произошедшую год назад. Перед самым Новым годом злоумышленник вошёл в торговый павильон в центре Новокузнецка и угрожая продавцу предметом, похожим на пистолет, схватил банку кукурузы и скрылся.

Через 20 минут горе-вор ворвался в соседний магазин, где похитил кассовый аппарат, в котором не было денег.

После налётчик попытал счастья в третьем торговом павильоне, где хотел украсть кассу. Но там ему оказала сопротивление продавец.

Неудачника-вора нашли довольно быстро и обвинили в трёх уголовных делах по статье «Разбой».