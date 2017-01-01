На икру хватает: Минфин впервые рассказал, сколько зарабатывают министры

Министерство финансов впервые опубликовало сведения о зарплатах министров в формате открытых данных.
Ранее чиновники отчитывались о доходах, но в декларациях не было указано, из каких именно источников они получены — проценты по вкладам, продажа имущества и так далее.
А в данных, обнародованных Минфином, есть графа «Работники, замещающие государственные должности», в частности, федеральные министры.
Больше всех ежемесячная зарплата у главы минфина - 1,73 млн рублей в месяц.
Он почти на полмиллиона обошёл главу минэконом развития, у которого 1,27 млн рублей в месяц.
Глава минэнерго ежемесячно получает 1,2 млн рублей. А все остальные министры — менее миллиона в месяц.
- МЧС - 954 тысячи,
- минпромторг - 921,3,
- минюст - 633,8 тысячи,
- минспорт - 612,6,
- МИД 507,1 тысячи,
- минздрав 506,9,
- минобрнауки 496,6,
- минтранс 488,1,
- минприроды 475,3,
- минкомсвязь 472,1,
- минкультуры 467,3,
- минвостокразвития 463,4,
- минкавказ 453,9,
- минсельхоз 451,2,
- минстрой 443,3.
Эти данные не учитывают премиальные и командировочные. По МВД, минобороны, Открытому правительству суммы не раскрыты. Среднемесячная зарплата в федеральных органах исполнительной власти в 2016 году составляла, по данным Росстата, 104,4 тысячи рублей, при этом в 46 ведомствах зарплата была ниже, чем средняя по Москве (87,1 тысячи).
novokuznetsk.su
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