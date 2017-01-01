RSS    Реклама на сайте

Реклама

Наши читатели



Новости Новокузнецка

Архив новостей

Больше всего обсуждают

Выбор редакции

ААА

Новость от 28 декабря 2017

На икру хватает: Минфин впервые рассказал, сколько зарабатывают министры

Министерство финансов впервые опубликовало сведения о зарплатах министров в формате открытых данных.

Ранее чиновники отчитывались о доходах, но в декларациях не было указано, из каких именно источников они получены — проценты по вкладам, продажа имущества и так далее.

А в данных, обнародованных Минфином, есть графа «Работники, замещающие государственные должности», в частности, федеральные министры.

Больше всех ежемесячная зарплата у главы минфина - 1,73 млн рублей в месяц.

Он почти на полмиллиона обошёл главу минэконом развития, у которого 1,27 млн рублей в месяц. 

Глава минэнерго ежемесячно получает 1,2 млн рублей. А все остальные министры — менее миллиона в месяц.

  • МЧС - 954 тысячи,
  • минпромторг - 921,3,
  • минюст - 633,8 тысячи,
  • минспорт - 612,6,
  • МИД 507,1 тысячи,
  • минздрав 506,9,
  • минобрнауки 496,6,
  • минтранс 488,1,
  • минприроды 475,3,
  • минкомсвязь 472,1,
  • минкультуры 467,3,
  • минвостокразвития 463,4, 
  • минкавказ 453,9,
  • минсельхоз 451,2,
  • минстрой 443,3.

Эти данные не учитывают премиальные и командировочные. По МВД, минобороны, Открытому правительству суммы не раскрыты. Среднемесячная зарплата в федеральных органах исполнительной власти в 2016 году составляла, по данным Росстата, 104,4 тысячи рублей, при этом в 46 ведомствах зарплата была ниже, чем средняя по Москве (87,1 тысячи).

novokuznetsk.su

Подписывайтесь на нас: Instagram, Facebook, ВКонтакте, Одноклассники