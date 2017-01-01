На икру хватает: Минфин впервые рассказал, сколько зарабатывают министры

Министерство финансов впервые опубликовало сведения о зарплатах министров в формате открытых данных.

Ранее чиновники отчитывались о доходах, но в декларациях не было указано, из каких именно источников они получены — проценты по вкладам, продажа имущества и так далее.

А в данных, обнародованных Минфином, есть графа «Работники, замещающие государственные должности», в частности, федеральные министры.

Больше всех ежемесячная зарплата у главы минфина - 1,73 млн рублей в месяц.

Он почти на полмиллиона обошёл главу минэконом развития, у которого 1,27 млн рублей в месяц.

Глава минэнерго ежемесячно получает 1,2 млн рублей. А все остальные министры — менее миллиона в месяц.