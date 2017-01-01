Деньги к деньгам: За год миллиардеры мира стали богаче на $1 трлн

Агентство Блумберг сообщило, что состояние 440 самых крупных миллиардеров мира в 2017 году выросло на $1,05 трлн.

Как уточняют «Известия», 58 миллиардеров потеряли $46 млрд. 159 американских миллиардеров владеют около $2 трлн.

Ранее SU сообщал, что в России сегодня проживает 27 долларовых миллиардеров. Их совокупный капитал в 2017 году вырос на $28 млрд.

По оценкам экспертов, сегодня в России самый богатый человек — основной акционер «Северстали» Алексей Мордашов с состоянием в $18,9 млрд.