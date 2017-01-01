Удивительное рядом: Росстат назвал продукты, которые дешевеют

Росстат сообщил, что с 19 по 25 декабря потребительские цены в России выросли на 0,1%. Такой уровень инфляции сохраняется пятую неделю подряд. С начала года, по данным ведомства, инфляция составила 2,5%. В 2016 году цены выросли более чем на 5%, утверждает статистика.

Больше всего за последнюю неделю подорожали помидоры и огурцы — плюс 7,7%. Вся плодовоощная продукция прибавла 2,3%.

Куриные яйца подорожали на 1,1%, свинина и говядина — 0,2-0,4% за неделю.

Есть и те продукты, которые подешевели — гречка на 0,9%, сахарный песок — на 0,5%, курица, мука и подсолнечное масло — на 0,1-0,3%. Бензин подорожал на 0,3%, говорится в отчёте Росстата.

«Информация подготовлена на основе еженедельной регистрации потребительских цен на 64 вида важнейших товаров и услуг, которая осуществляется в 275 городах России», — говорится на сайте ведомства.