Закабалили: Названы крупнейшие ипотечные кредиторы России

Экономисты исследовали рынок кредитования и назвали крупнейшие банки, которые активно выдают населению деньги на покупку жилья.

В тройку лидеров вошли Сбербанк, ВТБ24 и Газпромбанк, сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование АИЖК и компании Frank RG.

За 20017 год доля Сбербанка достигла 52% от общего объёма — выдал ипотеки на 929 млрд рублей. ВТБ24 — 18% с объемом выдачи 322,2 млрд рублей, а Газпромбанк - 3,6%, на 64,7 млрд рублей.

Ранее эксперты рассказали, что подавляющее число россиян имеют проблемы с выплатами по кредитам, при этом они не могут оформить документы и стать банкротом. Причина банальна – у должников просто нет на это денег.