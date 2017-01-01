Внезапно: В Новокузнецке пройдёт внеочередное заседание горсовета

Новокузнецкие депутаты перед Новым годом соберутся на внеочередное заседание.

Накануне пресс-служба городского Совета сообщила, что в 10:00 сегодня депутаты рассмотрят вопрос «Об утверждении порядка организации и проведения тайного голосования по отбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке в 2018 году в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Новокузнецкого городского округа на 2018-2022 годы».

С чем связана срочность мероприятия, не уточняется.