Внимание: В Новокузнецке пропала 10-летняя девочка

В соцсети «ВКонтакте» распространяется информация о пропаже 10-летней Полины Судаковой из Новокузнецка.
Девочка 27 декабря ушла на горку на улице Тополевая в Орджоникидзевском районе и не вернулась домой.
- Приметы: рост 130 см, телосложение среднее, волосы русые, глаза карие.
- Была одета: куртка чёрная, колготки чёрные, сапоги чёрные, шапка тёмная, шарф.
- С собой: железные санки.
Поиски ведут волонтёры отряда «Лиза Алерт».
Тема на форуме ЛА: http://lizaalert.org/forum/viewtopic.php?f=202&t=18176
В группе поиска: https://vk.com/la_kemerovo?w=wall-56741106_11252
Для помощи в распространении по сети: https://vk.com/topic-55345266_35945358
Ранее novokuznetsk.su рассказывал, как вести себя родителям, если пропал ребёнок.