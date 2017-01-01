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Новость от 28 декабря 2017

Внимание: В Новокузнецке пропала 10-летняя девочка

В соцсети «ВКонтакте» распространяется информация о пропаже 10-летней Полины Судаковой из Новокузнецка.

Девочка 27 декабря ушла на горку на улице Тополевая в Орджоникидзевском районе и не вернулась домой.

  • Приметы: рост 130 см, телосложение среднее, волосы русые, глаза карие.
  • Была одета: куртка чёрная, колготки чёрные, сапоги чёрные, шапка тёмная, шарф. 
  • С собой: железные санки.

Поиски ведут волонтёры отряда «Лиза Алерт». 

Тема на форуме ЛА: http://lizaalert.org/forum/viewtopic.php?f=202&t=18176 
В группе поиска: https://vk.com/la_kemerovo?w=wall-56741106_11252 
Для помощи в распространении по сети: https://vk.com/topic-55345266_35945358 

Ранее novokuznetsk.su рассказывал, как вести себя родителям, если пропал ребёнок.