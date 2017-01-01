Внимание: В Новокузнецке пропала 10-летняя девочка

В соцсети «ВКонтакте» распространяется информация о пропаже 10-летней Полины Судаковой из Новокузнецка.

Девочка 27 декабря ушла на горку на улице Тополевая в Орджоникидзевском районе и не вернулась домой.

Приметы: рост 130 см, телосложение среднее, волосы русые, глаза карие.

Была одета: куртка чёрная, колготки чёрные, сапоги чёрные, шапка тёмная, шарф.

С собой: железные санки.

Поиски ведут волонтёры отряда «Лиза Алерт».