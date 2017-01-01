За многочисленные нарушения: В Кузбассе оштрафовали четыре магазина сети «Светофор»

В ходе проверки сотрудники Роспотребнадзора нашли многочисленные нарушения в четырёх магазинах сети «Светофор» в Кемерове. Компанию-владельца торговых объектов ООО «Торгсервис 342» оштрафовали на 200 тысяч рублей, сообщает ВашГород.ру

В этой торговой сети не соблюдали температурный режим хранения продуктов питания, на некоторых товарах не указаны сроки изготовления и др.

Компания «Торгсервис 342» была не согласна с обвинениями и она пыталась оспорить штраф, но суд не удовлетворил требования компании.

В прошлом году кузбассовцы активно жаловались на эту торговую сеть. Покупатели в Кемерове, Прокопьевске и Новокузнецке были возмущены странными правилами в магазинах «Светофор» — там установили минимальный ценник для покупателей – их обслуживали, только когда чек на одного человека превышал 400 рублей.

После жалоб кемеровчан, сотрудники регионального УФАС организовали проверку. В результате было подтверждено, что в данной сети нарушались права потребителей.