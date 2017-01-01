Затишье: Тулеев запретил взрывы на угольных разрезах

По заверениям губернатора Кемеровской области Амана Тулеева, целых шесть праздничных дней угольные разрезы не должны проводить взрывные работы.

Глава региона потребовал от начальства угольных предприятий Кузбасса приостановить ведение взрывных работ с 30 декабря по 2 января, а горных работ — с 31 декабря (с 21 час) по 2 января (до 8 утра). То же самое на Рождество — с 6 января (с 21 час.) до 8 час. 8 января.

Отдельно были затронуты два разреза «Краснобродский» и «Краснобродский — Южный». На них, по словам губернатора, должны быть прекращены взрывы уже с 28 декабря и до того момента, пока специаилсты не определят порядок взрывных работ, согласованных с Ростехнадзором.