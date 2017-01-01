Из-за штормового ветра: В новогоднюю ночь в Кузбассе похолодает до -30°С

За несколько дней в Кузбассе резко потеплело до плюсовых значений, а потом на регион обрушился штормовой ветер, который значительно скорректировал прогноз погоды на новогоднюю ночь.

Напомним, синоптики обещали, что с 31 декабря на 1 января будут «комфортные» температуры.

«Штормовой ветер принёс в регион похолодание раньше, чем мы ожидали. Поэтому прогноз погоды сильно изменился. Уже сегодня к вечеру похолодает до -15 °С, при ясной погоде до -25 °С. Последующие ночи у нас будут тоже достаточно прохладные. Как раз сильные морозы мы ждём в новогоднюю ночь. Изначально мы планировали, что ночь будет тёплой, то этот южный циклон пошевелил арктическую массу и у нас ожидаются морозы. Днём 31 декабря ещё до -12 °С, -15 °С, а ночные отметки уже -25 °С, -27 °С. В некоторых районах до -30 °С. Но мы ещё ждём более подробный прогноз погоды», — рассказала пресс-секретарь Кемеровского гидрометцентра Наталья Полуэктова.

Ранее мы сообщили, что в первые дни января похолодает до -43°С.