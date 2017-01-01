Какими достижениями в стоматологии запомнится 2017 год

Диагностика кариеса без рентгена, протезирование для сложных пациентов и система скидок «Награда для профи». Всё это – лишь малая часть того, что сделано в 2017 году для улучшения качества стоматологической помощи в Новокузнецке.

В канун Нового года ВашГород.ру поговорил с гендиректором стоматологической компании «НовоДент» Василием Подъяпольским о главных достижениях уходящего года и новых возможностях для пациентов.

- Первый шаг в лечении зубов – диагностика. Что нового произошло за это время, чем вы порадовали клиентов?

- В этом году в наших клиниках появилось ультрасовременное стоматологическое оборудование, прежде всего это связано с реконструкцией НовоДента на Тольятти, 70а. Здесь две главные новинки для диагностики. Первая – это компьютерный томограф последнего поколения компании Sirona, оборудованный цефалостатом. Устройство делает специальные снимки, которые не получить никаким другим образом.

Второй новинкой является DIAGNOcam — прибор для лазерной диагностики кариеса. При его использовании нет рентгеновского излучения, поэтому с его помощью можно безбоязненно работать с беременными женщинами и самыми маленькими пациентами.

- С каждым годом совершенствуется не только оборудование, но и медицинские технологии. Вы следите за последними тенденциями?

- Ещё в начале года наши специалисты освоили новую технологию протезирования на имплантатах Zygoma (Зигома). Скуловые имплантаты расширяют возможности протезирования пациентов, которым ранее в имплантации отказывали из-за серьёзных патологий челюсти. После методики «Всё на четырёх» эта процедура стала следующим шагом в совершенствовании технологии имплантации нашими хирургами.

- Возможно ли лечение и протезирование в вашей клинике под наркозом?

- Благодаря реконструкции клиники на Тольятти, 70а мы построили полноценную операционную с возможностью проводить операции под наркозом и седацией. Эти две процедуры совсем скоро появятся в перечне услуг.

- Часто пациенты идут к стоматологам не только за лечением, но и за красотой. Что здесь может предложить ваша клиника?

- Уже сейчас пациенты НовоДента на Тольятти, 70а, могут воспользоваться знаменитой системой отбеливания ZOOM. На сегодняшний день это самое щадящее, безопасное и эффективное отбеливание. Прогрессивная система от Philips – ZOOM!WhiteSpeed – экономит время пребывания в стоматологическом кресле и бережно воздействует на глубокие и поверхностные слои зубов. Процедура ZOOM 4 занимает 45 минут, а эффективность отбеливания – до восьми тонов. Сейчас на отбеливание действует скидка 40%.

- А как ещё можно сэкономить на лечении зубов?

- Несмотря на большие финансовые вложения, в 2017 году мы продолжили реализовывать программу «Доступная стоматология». Приоритетной она останется для НовоДента и в 2018-м. Ровно год назад мы придумали акцию «Награда для профи». За это время скидками на лечение и протезирование воспользовались металлурги, шахтёры, медицинские работники, педагоги, юристы и другие представители профессий. В этом году вы тоже можете получить свою «Награду»! Продолжит действовать акция на израильские имплантаты Alfa Bio до 30%, а в НовоДенте на Тореза скидка 15% на терапию. Подчеркну, что лечение в НовоДенте доступно в рассрочку или в кредит. Оформить эту услугу можно непосредственно в наших клиниках. А узнать обо всех выгодных предложениях – на нашем сайте.

- Сегодня работа врача невозможна без постоянной переподготовки...

- Наши специалисты регулярно проходят курсы повышения квалификации, ведут научную деятельность и принимают участие в общероссийских и международных конференциях. Так, октябрьский номер научно-практического журнала «Современная наука» вышел в свет со статьёй специалистов НовоДента. В разделе «Клиническая медицина» свой труд опубликовали Константин Сиволапов и Андрей Яцук. А в ноябре Андрей Викторович принял участие в международном стоматологическом конгрессе, организованном компанией Alpha-Bio Tec в Гонконге.

- Василий Иванович, в 2017 году ваша клиника попала в топ-30 по России. Расскажите об этом.

- Да, в декабре журнал Startsmile и издательский дом «Коммерсантъ» опубликовали результаты пятого ежегодного Всероссийского рейтинга частных стоматологических клиник России – 2017. Радует, что второй год подряд НовоДент по достоинству оценивают независимые эксперты в стоматологии. Клиника заняла 8-е место среди стоматологических клиник Сибири и 30-е место в общероссийском рейтинге Топ-100.

Но все эти успехи и достижения были бы невозможны без вас, наши дорогие пациенты! Ради вас мы внедряем новое оборудование, совершенствуем технологию работы, обучаем специалистов. В наступающем году хочется пожелать всем самого хорошего: финансовой стабильности, приятных открытий, полезных знакомств, успеха в начинаниях, больших возможностей и уверенности в своих силах, а главное – крепкого здоровья.

С наступающим Новым годом и Рождеством!

На правах рекламы.