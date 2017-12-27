Сливать нечего: Путин объяснил, почему газовое топливо приводит к массовым увольнениям

На этой неделе президент России рассказал о массовых увольнениях водителей из компании «Газпром». Это случилось после перевода автопарка компании на газомоторное топливо.

По словам Владимира Путина, люди просто не видят смысла работать, так как у них теперь нет возможности сливать топливо и продавать его. Он заявил, что похожая ситуация сложилась и в армии, и в Министерстве обороны в целом.

«Сливать нечего. А что в армии, что в Министерстве обороны в целом и в других ведомствах происходит? Думаю, что комментарии излишни», — передаёт его слова РБК.

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Президент подчеркнул, что на газ должны переходить не только на правительственном, но и на региональном уровнях. Ведь это не только сэкономит большую сумму денег, но и улучшит экологическую ситуацию в стране.