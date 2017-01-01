Бедные виноваты: Теневая экономика составляет больше трети ВВП

По мнению бизнес-омбудсмена Бориса Титова, большую часть теневой экономики представляют официально бедные россияне, передаёт retail.ru.

«Из 20 млн бедных 15 млн – это представители теневой экономики. Оборот теневого сектора экономики в стране достигает 33,6 трлн рублей или 39% от ВВП», — считает эксперт.

Борис Титов отметил, что многие россияне считаются бедными, зарабатывая при этом хорошие деньги. По документам они нуждаются в помощи и не имеют достойного дохода. При этом большая часть людей, которая по статистике относится к бедному населению, на самом деле занята в теневом секторе и не платит налоги.

Напомним, в правительстве активно внедряют адресную помощь для малообеспеченных россиян. Чиновники неоднократно говорили, что многие россияне получают льготы необоснованно, поэтому помощь нужно предоставлять только тем россиянам, которые действительно в ней нуждаются. Многие эксперты считают, что эта реформу называют асоциальной.