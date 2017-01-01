В планах: В Новокузнецке запустят современный завод

В следующем году в Кузнецком районе Новокузнецка планируют открыть современный завод по производству омедненной сварочной проволоки по итальянской технологии.

Сейчас специалисты проводят пуско-наладочные работы. Это проект запущен в рамках российской политики импортозамещения.

Современные итальянские технологии позволят выпускать продукцию высокого качества в необходимых рынку объемах — до 5 тыс. тонн в год при круглосуточном режиме работы.

Товар планируют реализовывать не только по нашему региону, но и у соседей — в Томской и Новосибирской областях, Красноярском и Алтайском краях и др, сообщили в управлении экономического развития, промышленности и инвестиций.