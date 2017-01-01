Поддержали: МФЦ Новокузнецка рассказал о поддержке предпринимателей в 2017 году

МФЦ Новокузнецка рассказал о поддержке предпринимателей в 2017 году.
Более 410 тысяч рублей выплачено семи предпринимателям по муниципальной программе «Получение финансовой поддержки субъектами малого и среднего предпринимательства, организациями по возмещению части затрат, связанных с участием в выставочно-ярмарочных мероприятиях».
»Среди мер поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в следующем году также останутся актуальными субсидирование части затрат по участию в выставках, ярмарках, приобретение оборудования, лизинг и т.д«, — уточнили в МФЦ.
По вопросам финансовой поддержки предприниматели могут обращаться в МАУ «МФЦ города Новокузнецка»по адресу: ул. Сеченова, 28а, БЦ «Меридиан», каб. 303.
Телефон для справок 8(3843) 32-20-25 (доб. 6068, 6074, 6075)
novokuznetsk.su
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