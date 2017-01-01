Поддержали: МФЦ Новокузнецка рассказал о поддержке предпринимателей в 2017 году

МФЦ Новокузнецка рассказал о поддержке предпринимателей в 2017 году.

Более 410 тысяч рублей выплачено семи предпринимателям по муниципальной программе «Получение финансовой поддержки субъектами малого и среднего предпринимательства, организациями по возмещению части затрат, связанных с участием в выставочно-ярмарочных мероприятиях».

»Среди мер поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в следующем году также останутся актуальными субсидирование части затрат по участию в выставках, ярмарках, приобретение оборудования, лизинг и т.д«, — уточнили в МФЦ.