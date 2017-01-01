Как подать заявление о банкротстве: разъясняет прокуратура

Прокуратура Новокузнецка разъясняет положения закона о банкротстве.

Россияне, не способные платить кредиторам, могут быть признаны банкротами по решению арбитражного суда.

Дела о банкротстве юридических лиц и граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей рассматривает арбитражный суд по месту нахождения должника — юридического лица или по месту жительства гражданина.

«Согласно ст. 213.3. Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» правом на обращение в арбитражный суд с заявлением о признании гражданина банкротом обладают гражданин, конкурсный кредитор, уполномоченный орган. Заявление о признании гражданина банкротом принимается арбитражным судом при условии, что требования к гражданину составляют не менее чем 500 тысяч рублей и указанные требования не исполнены в течение трёх месяцев с даты, когда они должны быть исполнены, если иное не предусмотрено настоящим Федеральным законом», — гвоорится в сообщении прокуратуры.

Гражданин обязан обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании его банкротом в случае, если не может выполнить свои обязательства по платежам в полном объёме и размер таких обязательств в совокупности составляет не менее чем 500 тысяч рублей, не позднее тридцати рабочих дней со дня, когда он узнал или должен был узнать об этом.