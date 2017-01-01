Без имени: В Кузбассе появился новый журнал

В Новокузнецке центр развития творчества «Уголёк» совместно с региональным российским движением школьников (РДШ) организовали новый журнал.

У него ещё нет названия, но зато известно, что в нём будут рассказывать о победителях всероссийских и областных конкурсов в рамках деятельности РДШ.

«Если вы или ваша команда уже стали победителями всероссийских и областных конкурсов в рамках деятельности РДШ, сообщай об этом в наш журнал по адресу rdsh-news@mail.ru», — рассказали в КОиН.

Сейчас объявлен конкурс на лучшее название журнала. До конца 2017 года любой желающий сможет предложить свой вариант, отправив его на rdsh-news@mail.ru. В письме нужно указать имя и фамилию, возраст и учреждение.