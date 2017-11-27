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ААА

Новость от 29 декабря 2017

Опять расходы: В 2018 году ИП будут платить страховые взносы по-другому

Для ИП без наёмных работников, уплачивающих взносы «за себя», в 2018 повышаются страховые взносы на обязательное пенсионное и медицинское страхование. Правительство отвязало эти платежи от МРОТ.

В начале 2019 год минимальный размер оплаты труда должен сравняться с прожиточным минимумом. И если бы страховые взносы для ИП не отвязали от МРОТа, они бы резко выросли в размерах.

«А предложенные изменения позволят сохранить «экономически обоснованный уровень фискальной нагрузки» по уплате страховых взносов для ИП, не производящих выплат физлицам», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Закон от 27.11.2017 № 337-ФЗ с 1 января 2018 года изменяет нормы статьи 430 НК РФ, устанавливая страховые взносы ИП в фиксированной сумме:

    на обязательное пенсионное страхование — 26 545 рублей;

    на обязательное медицинское страхование — 5 840 рублей. 

В силе остаётся действующее правило начисления дополнительного 1% взноса на пенсионное страхование с дохода свыше 300 000 рублей в год.

Таким образом, каждому предпринимателю надо будет заплатить за себя в 2018 году не менее 32 385 рублей, что, по сравнению с предыдущим годом, означает рост на 4395 рублей.

Кроме того, законом № 337-ФЗ утверждены суммы обязательных взносов ИП за себя ещё на два следующих года:

    на 2019 год – 29 354 рубля на пенсионное страхование и 6 884 рубля на медицинское страхование;

    на 2020 год — 32 448 рублей на пенсионное страхование и 8 426 рублей на медицинское страхование.

novokuznetsk.su

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