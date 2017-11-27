Опять расходы: В 2018 году ИП будут платить страховые взносы по-другому

Для ИП без наёмных работников, уплачивающих взносы «за себя», в 2018 повышаются страховые взносы на обязательное пенсионное и медицинское страхование. Правительство отвязало эти платежи от МРОТ.

В начале 2019 год минимальный размер оплаты труда должен сравняться с прожиточным минимумом. И если бы страховые взносы для ИП не отвязали от МРОТа, они бы резко выросли в размерах.

«А предложенные изменения позволят сохранить «экономически обоснованный уровень фискальной нагрузки» по уплате страховых взносов для ИП, не производящих выплат физлицам», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.