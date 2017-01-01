RSS    Реклама на сайте

Реклама

Наши читатели



Новости Новокузнецка

Архив новостей

Больше всего обсуждают

Выбор редакции

ААА

Новость от 28 декабря 2017

«В плен никого не брать»: Путин назвал взрыв в Петербурге терактом

Президент России Владимир Путин назвал взрыв в Санкт-Петербурге терактом.

«Вчера в Петербурге был совершён террористический акт, а совсем недавно ФСБ пресекла ещё одну попытку теракта. Вчера дал указание директору ФСБ при работе с бандитами при задержании действовать в рамках закона. Только закона! Но при угрозе жизни и здоровья наших офицеров — действовать решительно. В плен никого не брать, ликвидировать бандитов на месте», — заявил Путин.

Накануне при взрыве в петербургском супермаркете «Перекрёсток» в общей сложности пострадали 13 человек.

По информации правоохранителей, в магазине сработало самодельное взрывное устройство мощностью 200 г в тротиловом эквиваленте. По факту инцидента возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство двух и более лиц».

novokuznetsk.su

Подписывайтесь на нас: Instagram, Facebook, ВКонтакте, Одноклассники