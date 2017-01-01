«В плен никого не брать»: Путин назвал взрыв в Петербурге терактом

Президент России Владимир Путин назвал взрыв в Санкт-Петербурге терактом.
«Вчера в Петербурге был совершён террористический акт, а совсем недавно ФСБ пресекла ещё одну попытку теракта. Вчера дал указание директору ФСБ при работе с бандитами при задержании действовать в рамках закона. Только закона! Но при угрозе жизни и здоровья наших офицеров — действовать решительно. В плен никого не брать, ликвидировать бандитов на месте», — заявил Путин.
Накануне при взрыве в петербургском супермаркете «Перекрёсток» в общей сложности пострадали 13 человек.
По информации правоохранителей, в магазине сработало самодельное взрывное устройство мощностью 200 г в тротиловом эквиваленте. По факту инцидента возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство двух и более лиц».
novokuznetsk.su
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