«В плен никого не брать»: Путин назвал взрыв в Петербурге терактом

Президент России Владимир Путин назвал взрыв в Санкт-Петербурге терактом.

«Вчера в Петербурге был совершён террористический акт, а совсем недавно ФСБ пресекла ещё одну попытку теракта. Вчера дал указание директору ФСБ при работе с бандитами при задержании действовать в рамках закона. Только закона! Но при угрозе жизни и здоровья наших офицеров — действовать решительно. В плен никого не брать, ликвидировать бандитов на месте», — заявил Путин.

Накануне при взрыве в петербургском супермаркете «Перекрёсток» в общей сложности пострадали 13 человек.