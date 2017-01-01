Good Line: круглосуточный контроль качества связи

Корпоративные клиенты — абоненты Good Line знают, насколько важно стабильное интернет-соединение, доступ к телефонии, видео-контролю и другим услугам. Поэтому всё больше компаний пользуются сервисом «Круглосуточный мониторинг сети».

Круглосуточный мониторинг сети особенно важен для бизнеса, где бесперебойность и надежность связи являются ключевой составляющей успеха. С помощью этого сервиса руководитель всегда будет знать, что все услуги работоспособны, и тем самым быть уверенным, что его бизнес под контролем. В случае возникновения неполадок сети незамедлительно отправляется СМС или электронное письмо с сообщением указанным адресатам.

Круглосуточный мониторинг сети не требует установки специального оборудования или программ и доступен каждому корпоративному клиенту в личном кабинете. Данный сервис бесплатный, он позволяет самостоятельно контролировать работоспособность и качество услуг. Тем не менее, одновременно с мониторингом, специалисты Good Line также следят за качеством связи и оперативно реагируют на события.

«Good Line знает, насколько важен для бизнеса каждый бит деловой информации, поэтому оператор опирается в своей деятельности на безупречный сервис и высокое качество предоставляемых услуг», — подчеркнул директор B2B Good Line Дмитрий Кравец.

Главный специалист Отдела Технической Поддержки – Управления Информационных технологий АО «Углеметбанка» Демонов Сергей:

— Кузбасский филиал АО «Углеметбанк» пользуется услугами Good Line уже пять лет. К интернету у нас подключено пять точек в Кемерове, Новокузнецке, Белове, Киселёвске и VLAN до Центрального Банка. Для надежной работы крайне необходимо стабильное интернет-соединение, именно поэтому мы выбрали Good Line. А для того, чтобы контролировать круглосуточный доступ к сети, мы используем систему мониторинга в личном кабинете. Удобно, что для этого не требуется устанавливать дополнительное программное обеспечение — все доступно в удобном веб-интерфейсе. Кроме того, используется СМС-оповещение, которое уведомляет о проблемах независимо от того, где я нахожусь. Благодаря этому есть возможность оперативно реагировать на изменения.

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