Манят money: Названы регионы, которые лучше других привлекали инвестиции

Рост инвестиций в основной капитал зафиксирован в 21 субъекте Российской Федерации, сообщил в среду в ходе заседания Госсовета президент РФ Владимир Путин.

Особо он выделил 10 регионов, в которых рост инвестиций составил более 40% в реальном выражении.

«Это Амурская, Архангельская, Вологодская, Калининградская, Ленинградская, Мурманская, Тульская области, Якутия, Кабардино-Балкария, Ямало-Ненецкий округ», — перечислил президент.

Он добавил, что улучшение делового климата требует системного подхода, который удалось реализовать в России в последние годы, сообщает riamo.ru.

Объединение усилий бизнеса, федеральных и региональных властей позволило сократить бюрократические проволочки и уменьшить время на регистрацию различных документов почти в три раза.

«В частности, с 2012 по 2017 годы срок регистрации собственности сокращен с 43 до 13 дней. Регистрация предприятий — с 30 до 10 дней. Подключение к электросетям, что было большой болью для всей экономики страны, сократилось с 281 до 83 дней», — сказал Путин.

Он добавил, что в период с 2015 по 2017 годы время на подготовку документов и прохождение границы при экспорте товаров сократилось со 139 до 97 часов.