Время назад: Преемник Тулеева, судебные тяжбы Щукина, администрация конфликтует с частными перевозчиками

Год назад новокузнечане активно обсуждали предполагаемого преемника губернатора Кемеровской области и с интересом следили за разгорающимся конфликтом администрации с частными перевозчиками. Вспоминаем новости с 24 по 31 декабря 2016 года.

27 декабря 2016 года в СМИ появилась информация, что мэр Нижнего Тагила Сергей Носов может стать губернатором Кемеровской области. Он в 2000-х возглавлял ЗСМК, поэтому уже был известен жителям Новокузнецка.

Эти слухи упорно ходили вплоть до лета 2017 года, пока Носов не открестился от губернаторства в нашем регионе. Он опубликовал комментарий на официальном сайте Нижнего Тагила и заявил, что все обсуждения отставки Амана Тулеева на фоне его болезни неэтичны.

Отметим, до сих пор многие эксперты предрекают отставку Тулееву. За год изменилась лишь дата – теперь все ожидают, что кадровые перестановки в Кузбассе произойдут после президентских выборов.

Из-за нестабильной политической ситуации в регионе в областной администрации идёт настоящая кадровая чехарда. В 2016 году было 15 отставок чиновников, но и 2017 год не принёс стабильности. Только за полгода сменилась половина замгубернаторов Кузбасса из-за скандального уголовного дела о вымогательстве акций разреза «Инской».

Напомним, в этом деле были замешаны не только замы Тулеева, но и местный бизнесмен Александр Щукин.

Расследование продолжается до сих пор. А бизнесмен вместе с другими подозреваемыми до сих пор находятся под арестом. Причём личные проблемы олигарха сказались и на жизни простых новокузнечан.

Противостояние городских властей и частных перевозчиков Новокузнецка продолжается уже не первый год. В прошлом году директор НП «Автолайн» Евгения Корюкова обвинила местные власти в нечестной игре и резко осудила поведение УТиС, заявив, что их поведение наносит серьёзный урон имиджу администрации города.

Конфликт продолжился и в этом году. Новый виток противостояния начался, когда частники заявили о своём желании повысить стоимость проезда до 25 рублей. Тогда мэр Сергей Кузнецов потребовал обосновать расценки.

В итоге маршрутчики повысили цену до 20-22 рублей. На что городские власти заявили, что владельцы маршруток показали «звериный оскал частного бизнеса».

А в октябре 2017 года на новокузнецких маршрутчиков завели уголовное из-за подорожания проезда.